Pierer setzt auch Aktienrückkauf aus

Der Unternehmensvorstand und Mehrheitseigentümer Stefan Pierer habe beschlossen, das laufende Aktienrückkaufprogramm mit Wirkung von gestern, Dienstag, vorübergehend auszusetzen, teilte das börsenotierte oberösterreichische Unternehmen mit.

Zwischen 22. Oktober 2019 und 6. April hat der Motorradbauer bisher rund 224.000 eigene Aktien aufgekauft. Das entspricht rund 0,99 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

In der vergangenen Woche war Pierer massiv in die Kritik geraten, nachdem das Unternehmen an seinem Dividendenvorschlag von 0,30 Euro festgehalten hatte, während die Firma gleichzeitig wegen der Coronavirus-Krise das Kurzarbeitsprogramm der Regierung für die gesamte Belegschaft nützt. Vor einer Woche zog Pierer die Dividende für das Jahr 2019 schließlich zurück.

Ein Aktienrückkauf schränkt ähnlich wie eine Dividendenausschüttung die finanzielle Flexibilität eines Unternehmens ein und kann sich in einer Krise nachteilig auf die Liquidität auswirken.

Der Motorradhersteller aus dem Innviertel beschäftigt weltweit 4400 Mitarbeiter, davon mehr als 3600 in Österreich.