Perger Familienbetrieb Elektro Ebner mit neuen Eigentümern

81 Jahre nachdem ihr Großvater das Unternehmen in Pabneukirchen im Mühlviertel gegründet hatte, verkaufte Martina Ebner-Wagner in dieser Woche ihre Geschäftsanteile an Elektro Ebner. Sie führte den Elektrohandel und Installationsbetrieb mit Sitz in Perg seit 2001 in dritter Generation. In den vergangenen zwei Geschäftsjahren wurden die höchsten Gewinne verzeichnet, sagt sie im Gespräch mit den OÖNachrichten.