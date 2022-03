Pegasus: Wir suchen die besten Firmen des Landes

"In die Zukunft investieren": Unter diesem Motto steht die 29. Auflage des Wirtschaftspreises Pegasus, den die OÖNachrichten und ihre starken Partner heuer verleihen. Denn viele Unternehmen aus Oberösterreich haben die Corona-Pandemie genutzt und Projekte gestartet.

Wie haben Sie Ihre Investitionsvorhaben und die aktuelle Gesundheitskrise unter einen Hut gebracht? Wie viel investieren Sie in das Thema Innovation? Welche Neuerungen sollen in den kommenden Jahren eine gute Entwicklung Ihres Unternehmens sichern? All diese Punkte fließen heuer in die Bewertung für den Preis ein.

Der Pegasus wird in sechs Kategorien vergeben: Innovationskaiser, Leuchttürme, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen, Unternehmerin/Managerin des Jahres und das Lebenswerk. Für die ersten fünf Kategorien können Sie sich online unter www.nachrichten.at bewerben. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Links und Dokumente hochzuladen. Die Gala-Nacht ist für 2. Juni im Linzer Brucknerhaus geplant.