Pegasus: Einreichfrist für Wirtschaftspreis wird verlängert

Somit haben auch Schnellentschlossene noch die Chance, im Wettstreit um den Pegasus ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Unternehmen, die sich bewerben möchten, können ihre Unterlagen auf www.nachrichten.at hochladen. Teilnahmen sind in fünf verschiedenen Kategorien möglich: Leuchttürme, Erfolgsgeschichten, Innovationskaiser, Zukunftshoffnungen und "Unternehmerin/Managerin des Jahres". Nicht bewerben kann man sich für das Lebenswerk; diesen Preis verleiht die hochkarätige Jury direkt.

Chancen auf den Sieg in der Sparte "Unternehmerin/Managerin des Jahres" rechnet sich Eveline Pupeter aus, Geschäftsführerin und Eigentümerin des Linzer Seniorenhandy-Herstellers Emporia. Das Unternehmen hat der Pandemie getrotzt und den Umsatz von 24,4 auf 37 Millionen Euro gesteigert. Jährlich verkauft Emporia rund 700.000 Smartphones, Tablets und Tastenhandys in 30 europäischen Ländern.

Ebenfalls in dieser Kategorie beworben hat sich Viktoria Grubauer Gründerin und Chefin der Kochschule "Cook up Kitchen" mit Standorten in Ried in der Riedmark und Aurolzmünster. Die Gastronomin hat 2018 in Geinberg ihre erste Kochschule gegründet und das Angebot mittlerweile um ein Catering, ein Pop-up-Restaurant und einen Hofladen erweitert. Früher arbeitete Grubauer unter anderem als gastronomische Leiterin auf der MS Linzerin der Reederei Wurm&Köck.