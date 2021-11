Den Beginn setzte das Papierfabrikantenehepaar Franz und Anna Haltmayr. Sie kauften 1851 die an der Krems gelegene Stegmühle und bauten die ehemalige Getreidemühle in eine Papierfabrik um. 1853 ging die erste Papiermaschine mithilfe einer Dampfmaschine in Betrieb.