Palmers: Von Dessous- zu Maskenproduktion

Das Tragen von Gesichtsmasken ist in vielen Lebensbereichen zur Pflicht geworden. Die Nachfrage danach ist konstant hoch. Der Faserhersteller Lenzing und der Wäschehersteller Palmers haben zu diesem Zweck das Joint Venture Hygiene Austria LP gegründet, in dem Lenzing mit 50,1 Prozent die Mehrheit hält. Ab Mai sollen monatlich zwölf Millionen Schutzmasken produziert werden.

Die beiden Unternehmen gaben gestern, Freitag, bekannt, dass sie "mehrere Millionen Euro" investieren und sich die Rohstoffe für die Produktion gesichert hätten. Zunächst sollen Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) für die Allgemeinheit und sogenannte FFP2-Masken hergestellt werden. Ziel sind Österreich und der europäische Markt.

Mit dem Maschinenbaukonzern Engel aus Schwertberg und dem Werkzeugbauer Haidlmair aus Nußbach engagieren sich zwei weitere heimische Betriebe in der Maskenproduktion: Haidlmair hat ein neues Werkzeugkonzept für die Herstellung von Mehrwegmasken entwickelt. Engel bietet gezielt darauf abgestimmte Spritzgießmaschinen an, die schnell lieferbar seien. So unterstütze man Unternehmen, die ihre Produktion kurzfristig umstellen wollen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Die Masken könnten von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen produziert werden.

2012 hat Thomas Pfleger in Oepping (Bezirk Rohrbach) seine Weberei "Luxury Weaving" gegründet – die erste Neugründung einer Weberei seit 50 Jahren in Österreich. 13 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Waschbare Baumwollmaske

Neben Ausstattungen für Hotels und individuellen Anfertigungen für Kunden weltweit hat Luxury Weaving auch einen Mund-Nasen-Schutz entwickelt: Dieser werde aus Biobaumwolle gefertigt, entspreche der sogenannten Babyklasse 1 und könne gewaschen werden, sagt Pfleger. Einrichtungen wie Apotheken, Ärzte und Gemeinden können bei ihm kaufen.

