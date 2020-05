Palmers startet in Linz neu

Gleichzeitig mit dem postcoronalen Wiederaufsperren der Geschäfte eröffnet der traditionelle Wäschekonzern Palmers an der Linzer Mozartkreuzung seinen ersten "Flagship-Store". Der grundrenovierte und auf 400 m2 in den ersten Stock erweiterte Standort ist damit der größte des Unternehmens in Österreich und der erste, der – allerdings erst ab September – das neue Produktsegment "Home" (Heimtextilien, Bettwäsche, Geschenkartikel) anbieten wird, sagte Palmers-Chef Tino Wieser im Gespräch mit den OÖNachrichten.

"In Linz haben wir alles reingesteckt, was wir können", ist Wieser zuversichtlich, den Umsatz zunächst an diesem Standort durch das neue Geschäftsfeld deutlich zu erhöhen. Sukzessive werden alle Shops die Home-Schiene ins Sortiment nehmen. Vermehrt sollen dadurch wieder Männer angesprochen und Kunden zu höheren Umsätzen verlockt werden.

Palmers-Chef Tino Wieser Bild: Palmers

Start für Hygiene-Cluster in NÖ

Die Corona-Geschäftsschließungen haben das Familienunternehmen mit 300 Standorten in 18 Ländern kalt erwischt. "Bis Mitte März hatten wir wegen der neuen Kollektion und gutem Marketing zweistellige Umsatzsteigerungen", so Wieser. Jetzt rechnet er mit einem Umsatzrückgang im Gesamtjahr. Im vergangenen Geschäftsjahr lagen die Erlöse bei knapp 120 Millionen Euro.

Palmers hat rasch auf die Krise reagiert und mit Lenzing und der Hausbank RLB OÖ ein Gemeinschaftsunternehmen zur Maskenproduktion aus dem Boden gestampft. Am stillgelegten Palmers-Standort in Wiener Neudorf fertigen mittlerweile 100 Mitarbeiter von "Hygiene Austria" hochwertige Masken und Einweg-Schutzanzüge. Wieser: "Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir bauen da einen Hygiene-Cluster für Österreich auf, weil uns das Thema noch länger begleiten wird."

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at