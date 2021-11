OÖN-Geldtag am 26. November: Grüne Geldanlage

Wie lege ich nachhaltig an? Eines der zentralen Themen der Wirtschaftspolitik und der Geldanlage steht im Mittelpunkt des heurigen OÖN-Geldtags am Freitag, dem 26. November, von 13 bis 17 Uhr.

Die zentralen Fragen der Geldanlage stehen auch heuer wieder im Mittelpunkt. 21 Expertinnen und Experten, darunter die Chefs der wichtigsten Banken des Landes, Vertreter der börsenotierten Konzerne, OÖN-Kolumnist und Finanzexperte Teodoro Cocca von der Johannes Kepler Universität sowie Kleinaktionärsvertreter Florian Beckermann und Konsumentenschützerin Ulrike Weiß stehen Rede und Antwort zu folgenden Themen:

13.00 – 13.45 Uhr: Wie nachhaltig wirtschaften unsere börsenotierten Unternehmen? Eine Bestandsaufnahme

Wie nachhaltig wirtschaften unsere börsenotierten Unternehmen? Eine Bestandsaufnahme 14.00 –14.45 Uhr: Ideologie versus Nutzen: Wie verändert die Nachhaltigkeit unsere Finanzwelt?

Ideologie versus Nutzen: Wie verändert die Nachhaltigkeit unsere Finanzwelt? 15.00 – 15.45 Uhr: Altes Gold, neues (Krypto-)Gold, Betongold: Eine nachhaltige Alternative?

Altes Gold, neues (Krypto-)Gold, Betongold: Eine nachhaltige Alternative? 16.00 – 16.45 Uhr: Geld von der Crowd für die Umwelt: Investieren für ein gutes Gefühl, aber mit wie viel Risiko?

Da alle größeren Veranstaltungen abgesagt sind, werden wir die Talkrunden über nachrichten.at live übertragen bzw. kann man jede einzelne Runde nachschauen. Die OÖNachrichten berichten zudem in ihrer Samstag-Ausgabe sowie einer Sonderbeilage eine Woche später. Auf TV1 können Sie eine Zusammenfassung sehen.

Haben Sie Fragen an die Fachleute? Wir bauen diese in die Talkrunden ein und fragen nach. Schicken Sie uns bitte Ihre Fragen bis Mittwoch, 24. November, an wirtschaft@nachrichten.at