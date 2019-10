OÖN-Börsespiel: Mehr als 5000 Teilnehmer sind bereits dabei

Mehr als 5000 Teilnehmer haben sich seit Anfang Oktober beim diesjährigen Börsespiel von OÖNachrichten und Raiffeisen registriert. Das Spiel hat noch nicht einmal Halbzeit erreicht. Ein Einstieg ist daher nicht nur jederzeit möglich, sondern zahlt sich auch aus. Denn heuer werden unter den Teilnehmern wieder Preise im Wert von mehr als 35.000 Euro verlost.

Noch ist das Rennen extrem knapp. Die ersten sechs Teilnehmer der Erwachsenenwertung haben ihr Depot bisher um gut drei Prozent gesteigert. Auch bei den Schülern ist noch alles offen. Sebastian Fleischanderl liegt derzeit mit einem Plus von 2,75 Prozent in Führung, gefolgt von Jakob Winter und Lukas Baumgartner. Bei der Klassenwertung führt das Technikum HTL Paul-Hahn-Straße in Linz mit 2,29 Prozent Plus.

Beim Börsespiel können die Teilnehmer spielend und ohne Risiko Erfahrungen auf den Finanzmärkten sammeln. Wer den höchsten Wertzuwachs auf seinem fiktiven Depot verbucht, gewinnt. Das Depot ist mit einem Kapital von 50.000 Euro gefüllt. Um möglichst realitätsnahe Bedingungen zu schaffen, werden bei jedem Kauf auch Spesen verrechnet. Gekauft werden können Wertpapiere aus sechs unterschiedlichen Indices: ATX, DAX, TecDax, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq.

Als Hauptpreis gibt es einen Citroen C3, zur Verfügung gestellt von der Kepler Fonds KAG und Autowelt. Darüber hinaus gibt es Gutscheine für Zertifikate, Fonds und Reisen. Alle Informationen und die Registrierung unter www.oon-boersespiel.at

