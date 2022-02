Bei der größten privaten Gemeinnützigen in Oberösterreich, der OÖ Wohnbau, könnte es in wenigen Tagen zu gravierenden Veränderungen in der Führung kommen. In der oberösterreichischen Wohnbauwirtschaft hält sich hartnäckig das Gerücht, dass sowohl Markus Rosinger als auch Ferdinand Hochleitner aus der Geschäftsleitung abberufen werden könnten.