Mit Ukrainern und Polen, neben Vietnamesen und Türken arbeitete ich seit Ende Mai ein bis zwei Tage die Woche als Erntehelferin beim Bio-Gemüsebauern Fred Holzer in Eferding. In dieser anstrengenden Zeit fand ich Antworten auf drängende Fragen, die ich auch dem Obmann der oö. Obst- und Gemüseproduzenten, Ewald Mayr, und dem Agrarlandesrat Max Hiegelsberger stellte. Ein Versuch, die erlebte Erntepraxis mit Hilfe von Experten in einer persönlichen Bilanz einzuordnen.