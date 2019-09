Öko-Debatte, Ringen um Nachwuchs und Digitalisierung fordern Verpacker

LINZ. Nachhaltiges Wirtschaften, Digitalisierung und die Suche nach Personal: Das sind Themen, welche die Papierverarbeiter derzeit beschäftigen, wie beim Branchentalk der OÖN und der Wirtschaftskammer klar wurde.

Die 87 österreichischen Hersteller von Produkten aus Papier und Karton beschäftigen 8624 Mitarbeiter (rund 200 Lehrlinge), setzten im Vorjahr 2,6 Milliarden Euro um und verarbeiteten 1,2 Millionen Tonnen Papier. Während der Umsatz um 4,2 Prozent und die Absatzmenge um 3,3 Prozent zulegte, sank die Zahl der Beschäftigten leicht, um 0,4 Prozent. In Oberösterreich hat die Branche 16 Betriebe, dazu zählen zum Beispiel Smurfit Kappa, Tannpapier (Mayr-Melnhof) oder Flexopack.

"Unsere Produkte finden sich in jedem Haushalt, obwohl viele Leute das nicht wissen", sagt Flexopack-Chef Engelbert Hundsberger. Das 54-Mitarbeiter-Unternehmen aus Allhaming fertigt Verpackungen für die Salinen und die Agrana, also zum Beispiel Zuckerpackungen. In der Branche entstehen auch Karton-Faltschachteln, Taschentücher, Toilettenpapier, Etiketten und Spielkarten.

Den Fokus legt die Interessenvertretung Propak angesichts der aktuellen Debatte auf das Thema Nachhaltigkeit. "Wir stehen klar dazu, aber es darf nicht zu Lasten der Wirtschaftlichkeit gehen", sagt Georg Dieter Fischer, Propak-Obmann und bis heuer im April in der Geschäftsführung von Smurfit Kappa. Bereits jetzt liege die heimische Verpackungsbranche mit einer Recyclingquote von rund 90 Prozent über dem EU-Ziel von 75 Prozent für das Jahr 2025. Als Beispiel nennt Fischer Avocados, die in Supermärkten in Papier- statt Plastikschalen aufbewahrt werden. Laut einer Umfrage greifen drei von vier Konsumenten zu Produkten, die ökologisch verpackt sind.

Zweites dominierendes Thema in der Branche sei die Digitalisierung. Es sei unerlässlich, sich vermehrt untereinander zu vernetzen, sagt Fischer. "Die Robotik wird zunehmen, und es wird zu einer Rationalisierung auf administrativer Ebene kommen", sagt der Branchenobmann.

"Brauchen frisches Blut"

Damit einhergehen werde aber der Bedarf an geeigneten Arbeitskräften, zumal im Nachwuchs. "Wir brauchen zwei bis drei Prozent frisches Blut pro Jahr, tun uns aber schwer, es zu bekommen", sagt Fischer. Flexopack-Chef Hundsberger könnte "eine dritte Schicht fahren, wenn ich sechs bis acht Mitarbeiter mehr hätte". Das sei zum Teil auch dem Ausbildungssystem geschuldet: "Eine Lehre für den Flexodrucker, wie wir ihn brauchen, gibt es in Österreich nicht." Deshalb muss Hundsberger aus dem deutschen Teich fischen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at