Oberösterreichs Touristiker rückten die innovativsten Betriebe ins Rampenlicht

"Das ist großartig, dass wir diesen Preis nach Gosau mitnehmen dürfen", sagten am Donnerstagabend Florian Mayer und Mario Papst vom Hotel Dachsteinkönig. Die beiden erhielten als Erste die Trophäe "Notos", die für den "Oberösterreichischen Innovationspreis Tourismus" steht. Die Ausgezeichneten sind 33 (Mayer) und 30 (Papst) Jahre alt, ihre 161 Mitarbeiter alle jünger.

Vergeben wurden insgesamt fünf Preise beim ersten Innovationstag für Tourismus, den das Land, das Landestourismusbüro und die Wirtschaftskammer unter dem Titel "upperfuture day" veranstalteten. 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport waren der Einladung ins Hotel Scalaria gefolgt. Dort waren sich Landesrat Markus Achleitner, WKOÖ-Vizepräsidentin Margit Angerlehner, Robert Seeber (Vorsitzender Strategieboard Tourismus) und Andreas Winkelhofer (OÖ-Tourismus) einig: "Auch wenn die Digitalisierung voranschreitet – im Mittelpunkt stehen die Menschen, die die wichtigste Grundlage für das touristische Gesamterlebnis in Oberösterreich sind."

So passte die Preisvergabe auch bestens ins Bild. Mayer und Papst erhielten die Auszeichnung in der Kategorie "einzelbetriebliche Initiativen". Ihr Leitmotiv bei der Führung des Fünf-Sterne-Kinderhotels in der Region Dachstein West: "Die Mitarbeiter sind uns genauso wichtig wie unsere Gäste." Mayer und Papst sind übrigens seit Beginn, also seit dem Jahr 2016, bei dem Hotelprojekt mit an Bord.

Bonus-App für Mitarbeiter

Als überbetriebliche Kooperation wurde weiters die Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft mit Hans Wieser und Robert Gratzer für das Projekt "Work the Lake" mit einem "Notos" (griechischer Gott des Südwindes) ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Initiative, die den Wolfgangsee als attraktive Arbeitgeberregion positionieren soll, steht eine Mitarbeiter-Bonus-App für die Region.

Der "Oberösterreichische Sonderpreis Tourismus 2019" wurde für die besonders gelungene Betriebsübergabe von familiengeführten Unternehmen an den Gasthof Strauß in Ansfelden, das Wirtshaus Mesnersölde in Utzenaich und die Tanzschule Hippmann in Wels überreicht. Sie haben den Spagat zwischen Familie, Tradition und Weiterentwicklung vorbildhaft gemeistert.

In Oberösterreich gibt es rund 9000 touristische Unternehmen mit rund 35.000 Mitarbeitern und 1400 Lehrlingen.

