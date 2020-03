Oberösterreichs Handel hat auch online viel zu bieten

Quer durch alle Parteien und Gesellschaftsschichten positiv waren die Reaktionen auf den Start der Aktion "Kauf Oberösterreich", mit der die OÖNachrichten auf das Angebot und die Leistungen oberösterreichischer Handels-, Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe aufmerksam machen wollen. Unterstützt wird die Aktion nicht nur von den Partnern Wirtschaftskammer und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, sondern auch von einer Reihe prominenter Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher.

Moderatorin Silvia Schneider, die unter normalen Umständen derzeit um den Titel "Dancing Star" tanzen würde, ist als leidenschaftliche Hobbyköchin Feuer und Flamme für regionale Lebensmittel. Allein schon aus Qualitätsgründen.

Auch Altlandeshauptmann Josef Pühringer plädiert, beim Kaufen im Land zu bleiben. "Gerade jetzt, da unsere Wirtschaft einen starken Einbruch erlebt, ist ganz entscheidend, dass wir unsere Klein- und Mittelunternehmen stärken, ihnen beim Einkauf die Treue halten, damit sie nach der Krise für uns da sein können."

Gegenwärtig können die Oberösterreich nur beim Lebensmittelhandel stationär einkaufen und müssen sonst auf Händler zurückgreifen, bei denen man telefonisch oder online bestellen kann und die ihre Produkte liefern.

Dass dabei die heimischen Anbieter nicht immer bevorzugt ausgewählt werden, zeigen die letzten verfügbaren Zahlen der Wirtschaftskammer. 2019 stiegen die Ausgaben im Onlinehandel in Österreich auf das Rekordniveau von 7,5 Milliarden Euro. Jeder zweite Euro ging jedoch ans Ausland und nicht an die 9000 österreichischen Webshops, heißt es in der bundesweiten eCommerce-Studie 2019.

Die Österreicher kaufen online vor allem Bekleidung, Elektrogeräte und Bücher. Die stärksten Zuwächse wurden bei den Sparten Möbel/Deko, Kosmetik und Schuhe erzielt, sagte der damalige Studienautor Ernst Gittenberger von der KMU Forschung Austria.

In der jetzigen Zeit sei es umso wichtiger, den heimischen Handel im Blick zu haben. "Damit sichern die oberösterreichischen Kunden auch oberösterreichische Arbeitsplätze", sagt AK-Präsident Johann Kalliauer und lobt die Aktion der OÖNachrichten.

„Kauf Oberösterreich“ ist auch bei der Modellbaufirma Lindinger (55 Mitarbeiter) in Inzersdorf im Kremstal ein Thema. Normalerweise kommen viele Kunden direkt ins Geschäft unmittelbar neben der Autobahnabfahrt, um Modellflugzeuge oder Drohnen und alles, was dazugehört, zu kaufen. Mit der Corona-Krise wurde dieser Bereich geschlossen, die Modelle kommen nun per Post.

Geschäftsführer Matt White Bild: Werk

Dafür geht es im 2000 Quadratmeter großen Logistikzentrum rund. „Wir merken, dass europaweit viele unserer Kunden nicht zur Arbeit gehen, sie haben mehr Zeit für ihr Hobby. Der Internetverkauf hat zugelegt“, sagt Geschäftsführer Matt White. In diesem Bereich sei man bestens aufgestellt, hatte doch Firmengründer Fritz Lindinger schon in den 2000er Jahren einen Webshop installiert. Derzeit umfasst die Produktpalette 10.000 Artikel, 300 Großhändler aus ganz Europa werden beliefert. (viel)

Kröswang: Vom Großhändler zum Einzelhändler

Auch in der Lebensmittelindustrie muss man in Corona-Zeiten flexibel sein. Gourmetfein aus Michaelnbach hat etwa mit seinen regionalen Produkten die Schlagzahl im Webshop erhöht. Der Lebensmittelgroßhändler Manfred Kröswang wird dagegen kurzfristig zum Einzelhändler. Ab Mittwoch will Kröswang im Großraum Grieskirchen Lebensmittel an Privathaushalte zustellen. Bestellt werden können die 1200 Artikel ab sofort ausschließlich über den Online-Shop. 50 Euro ist die Mindestbestellmenge, geliefert wird dafür gratis. Kröswang: „Damit hoffen wir, einen Teil unserer massiven Umsatzeinbrüche zu kompensieren und möglichst viele unserer Mitarbeiter halten zu können.“ Sobald die Belieferung von Hotels und Restaurants wieder möglich ist, werde man sich aus dem Einzelhandel wieder zurückziehen.

Kröswang hat außerdem seit fünf Jahren einen regionalen Marktplatz für rund 1200 regionale Produkte. Das Sortiment von „Manfreddo.at“ reicht vom Fruchtsaft über Frischfleisch bis hin zu Brot und Bio-Strohhalmen. (viel)

Die Röster: „Wir schulen die Kunden jetzt per Videochat ein“

Der Chef macht derzeit vieles selbst: Weil die Mitarbeiter der Handelsfirma „Die Röster“ aus Steyregg von zu Hause aus arbeiten, verpackt nun Geschäftsführer Wolfgang Köppl die Kaffeebohnen und -maschinen mit seiner Familie und verschickt sie in ganz Österreich. Auf dieroester.at werden die Produkte von zehn Röstern vertrieben, bald soll ein elfter dazukommen. „Im März waren die Bestellungen rund doppelt so hoch wie sonst, weil viele Kunden Hamsterkäufe getätigt haben“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Köppl. So werde es aber nicht weitergehen.

Wolfgang Köppl Bild: privat

Kaffeebohnen wurden bereits bisher großteils verschickt und nicht stationär gekauft. Nun gelte dies auch für die Maschinen: Die Einschulung erfolge jetzt via Videochat. Aus Paletten wurde außerdem eine Abholstation gezimmert, an der die Produkte kontaktlos abgeholt werden können. (prel)

Wie funktioniert Kauf Oberösterreich?