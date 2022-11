1871 wurde Pöttinger in Grieskirchen gegründet. Und gleich im ersten Jahr stellte Franz Pöttinger seine erste Erfindung, eine Futterschneidmaschine, bei der Messe in Wels aus. Es sei also gute Tradition, bei der Agraria dabei zu sein, sagt Geschäftsführer Gregor Dietachmayr: "Aber nicht nur das, es geht um den Austausch mit Kunden, die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber und auch um Geschäftsabschlüsse." Wobei Pöttinger 91 Prozent seiner Produkte exportiert.