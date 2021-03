Oberösterreich und Kärnten recyceln gemeinsam

Konkret wurde ein Kooperationsvertrag der oö. Standortagentur Business Upper Austria mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) geschlossen, der die Innovationskraft beider Bundesländer nützen will. In beiden gibt es Betriebe, die technologisch Weltspitze bei Recycling-Maschinen, in der Recycling-Logistik und Aufbereitung von Kunststoffen sind. Der Vertrag ist vorerst auf drei Jahre befristet.

Als konkretes Beispiel der bereits existierenden Zusammenarbeit nannten Landesrat Markus Achleitner und die Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig einen Shredder der Kärntner Firma Lindner Recyclingtech, der derzeit am LIT (Linz Institute of Technology) installiert wird. Die Kooperation beschere der "Realisierung von Circular Economy einen zusätzlichen Drive", sagte Beiratssprecher Manfred Hackl.

