Oberösterreich plant Zentrum für Wasserstoff

Das Konsortium hat bereits mehr als 40 Millionen Euro aufgestellt, um an der Zukunftstechnologie forschen und sie auch industriell anwenden zu können.

Unterstützung dafür kommt auch aus dem Aufbau- und Resilienzplan für die Dekarbonisierung der Industrie, aus dem der Bund 100 Millionen Euro bereitstellt. Mit dem Geld sollen Forschungsprojekte in Richtung Energiewende und Kreislaufwirtschaft vorangetrieben werden. Das kündigten Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern, Freitag, an.

In kaum einem Bundesland werde Stahl, Zement oder Papier so klimaschonend erzeugt wie in Oberösterreich, so Stelzer. "Unser Ziel ist der Aufstieg zu den führenden Regionen in Europa."