Oberösterreich nutzt Breitbandmilliarde am stärksten

Auch wenn Österreich beim Versorgungsgrad mit Breitband im internationalen Vergleich hinten liegt, sieht sich das Land Oberösterreich beim Ausbau für Glasfaserkabel als Tempo-Macher der Republik. "Wir sind beim Breitbandausbau im Bundesländervergleich führend. Das ist für den stärksten Wirtschafts- und Industriestandort Österreichs auch notwendig und nötig für den 5G-Ausbau für die künftige mobile Internetnutzung", sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

Bestätigt wird Oberösterreichs erste Position im Bundesländerranking vom Evaluierungsbericht des Infrastrukturministeriums zur Breitbandmilliarde. Von den bis dato österreichweit vergebenen 470 Millionen Euro Fördermittel hat Oberösterreich 158,2 Millionen abgeschöpft. Das sind mit Abstand die meisten Mittel und mit einem Ausschöpfungsgrad von 130 Prozent deutlich mehr Förderungen, als vom Bund für Oberösterreich eigentlich vorgesehen worden sind. Zum Vergleich: Tirol als zweitgereihtes Bundesland erhielt 58,7 Millionen Euro und steht bei einem Ausschöpfungsgrad von 82 Prozent. Wien ist Schlusslicht mit 3,5 Millionen Euro und einem Ausschöpfungsgrad von zehn Prozent.

Weiters zeigte die Evaluierung, dass bereits in 282 Gemeinden Oberösterreichs Projekte durch die Breitbandmilliarde entstanden.

Diese Zahlen präsentierte gestern Achleitner in der Innviertler Gemeinde Lambrechten, deren Bürgermeister Manfred Hofinger (VP) sich besonders für den Breitbandausbau einsetzt. "Wir haben bereits selbst bei 1,8 Kilometer langen Grabungsarbeiten die notwendigen Leerrohre mitverlegt", sagt Hofinger. In Lambrechten läuft auch ein Projekt der FiberServices OÖ, deren Aufgabe es ist, den Glasfaserausbau in Gebieten voranzutreiben, in denen sich ein Ausbau für kommerzielle Anbieter nicht rechnet. Die FiberService OÖ errichtet die Glasfaser-Infrastruktur. Den Betrieb der Netze übernimmt dann einer von 31 Netz- und Serviceprovidern im Land. So entstanden in Lambrechten bereits 328 Hausanschlüsse für Breitband.

Da die Grabungen 80 Prozent der Kosten für den Glasfaserausbau ausmachen, soll ab Herbst ein Grabungsmonitor des Landes online gehen. Die Gemeinden melden ihre Grabungsarbeiten, sodass koordiniert Leerverrohrungen mitverlegt werden.