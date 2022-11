Oberösterreich hat die höchste Industrie- und Exportquote in Österreich. Dieser Vorteil werde in der Krise zu einem Nachteil, sagt Teodoro Cocca, Professor an der Linzer Kepler-Universität (JKU). Er leitet die Prognoserechnungen für das Land. 2023 wird Oberösterreichs Wirtschaft um null bis ein Prozent wachsen (nach plus 5,5 Prozent 2021 und plus drei bis vier Prozent heuer).