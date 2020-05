Über acht Stunden zog sich am Mittwoch die virtuelle Hauptversammlung der Oberbank. Drei Anwälte als Stimmrechtsvertreter sowie Kleinaktionärsvertreter Michael Knap waren die Botschafter der Anteilseigner. Sie lasen lange Anträge auf Sonderprüfungen, Fragen und Kommentare der mehr als 4000 Aktionäre vor. Diese sahen und hörten via Internet das Hin und Her.