OÖNachrichten: Wie lange haben Passagiere in Linz längstens bei Abfertigung und Sicherheitskontrolle warten müssen? Norbert Draskovits: Die Wartezeiten waren minimal länger als in normalen Monaten. Die Flüge verteilen sich gut über den Tag, am Mittwoch und Donnerstag mit drei Abflügen innerhalb von 60 Minuten lagen die Wartezeiten bei zehn bis 15 Minuten. Inwieweit waren die Charterflieger an kleinen Flughäfen vom Flugchaos an den großen Drehkreuzen betroffen? Wenn Ferienflieger in ihren