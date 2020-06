Noch nie in der Zweiten Republik waren so viele Menschen in Österreich arbeitslos oder in Kurzarbeit. Solange dieser Zustand anhält, ist es schwer, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Es ist eine heftige Diskussion darüber entbrannt, ob man das Arbeitslosengeld erhöhen oder erst einmal die Wirtschaft wieder auf Touren bringen soll.