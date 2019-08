Neuer Marketingleiter

Die OÖNachrichten bekommen kommenden Montag einen neuen Marketingchef: Wolfgang Niederhauser (44) übernimmt den Posten von Elisabeth Eidenberger, die in Elternkarenz geht.

Niederhauser hat Wirtschaftspädagogik an der Kepler-Uni in Linz studiert. Er begann seine berufliche Laufbahn als Assistent des Marketingleiters bei Intersport Österreich. Anschließend leitete er das Handelsmarketing für das Franchisekonzept Intersport XL. Ab 2008 war er vier Jahre Leiter des Handels- und Vertriebsmarketings von Intersport Eybl. Dann wechselte er als Marketingleiter in das Technikmuseum Welios in Wels.

Zuletzt war der verheiratete Vater von zwei Kindern fünf Jahre lang Marketingleiter der Therme Geinberg.

Bei den OÖNachrichten wird Niederhauser für die Bereiche Abo-Verkauf, Event- und Image-Marketing sowie den Einzelhandel und den Direktverkauf zuständig sein. Er berichtet an Gino Cuturi.

