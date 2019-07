Neuer Chef für Sparkasse Mühlviertel-West

Der 47-Jährige folgt in dieser Funktion Klaus Klopf nach. Wie berichtet, ist Klopf im Mai nach mehr als 20 Jahren an der Spitze aus dem Unternehmen ausgeschieden. Terink war zuvor in unterschiedlichen Managementfunktionen der Sparkasse Oberösterreich tätig. Zuletzt war er Bereichsleiter des Kommerzgeschäfts. Er wird seinen neuen Posten am 1. Oktober antreten.

Die Sparkasse Mühlviertel West ist Teil des Sparkassenverbands Mitte-West. Sie gehört zu 40 Prozent der Erste Bank, die anderen 60 Prozent verteilen sich auf die Gemeinden Bad Leonfelden, Rohrbach, Haslach, Aigen, Lembach und Neufelden.