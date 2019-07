Neue Heimat für die Zweite Sparkasse

Die Zweite Sparkasse ist am Donnerstag von der Linzer Franckstraße an einen größeren Filialstandort, in die ehemalige Sparkasse-Oberösterreich-Filiale in der Weingartshofstraße, umgezogen. Aufgrund eines Plus bei Kunden und Beratungsgesprächen wurde mehr Platz gebraucht. Mehr als 100 Quadratmeter sind es nun.

Die Zweite Sparkasse bietet seit neun Jahren in Oberösterreich Menschen, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, die Chance, ihre wirtschaftlichen Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen. 900 Kunden werden betreut, was sich auch auf den Personalbedarf auswirkt: "Vier zusätzliche Mitarbeiter unterstützen uns ab sofort", sagt Andrea Musileck, Leiterin der Zweiten Sparkasse.

