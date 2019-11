Neue Filialen der Sparkasse OÖ: Rezeption ersetzt den Schalter

An eine herkömmliche Bankfiliale erinnert der neue Standort der Sparkasse Oberösterreich in Leonding fast gar nicht. Eine Rezeption ist der Mittelpunkt im Foyer, dahinter sind Beratungsräume angeordnet.

"Mit dem neuen Filialkonzept wollen wir auch zeigen, dass wir in der Fläche bleiben", erklärte Herbert Walzhofer, der Vorstandsdirektor der Sparkasse OÖ, bei einem Pressegespräch in Leonding.

Man habe umfangreiche Marktforschung betrieben, um zu eruieren, was die Kunden tatsächlich brauchen und wünschen, sagte Michaela Lumetzberger-Kollmann, Projektleiterin der "Filiale der Zukunft" in der Sparkasse OÖ. Man habe sogar mit Lego Prototypen von neuen Filialen gebaut.

Die Filiale ist die zweite dieses neuen Stils. Die erste entstand im Steyrer Einkaufszentrum "Hey!". Jetzt soll das Konzept auf die 142 Filialen mit Personal (insgesamt sind es 162) ausgerollt werden. Die Filiale in Leonding, ein Neubau, kostete zwei Millionen Euro. Für Umbauten in bestehenden Standorten seien jährlich vier Millionen Euro vorgesehen. Derzeit sind Marchtrenk, Schwanenstadt, Kleinmünchen und Wels in Umsetzung. (hn)