Nächtigungsrekord 2019 freut Oberösterreichs Touristiker

Der Schnee lässt zwar auf sich warten – was viele Touristiker im Land langsam unruhig werden lässt. Doch der Rückblick auf das Jahr 2019 hebt ihre Laune schlagartig: Es war das beste Tourismusjahr in Oberösterreich (von November 2018 bis Oktober 2019) seit es Aufzeichnungen gibt: 8,5 Millionen Nächtigungen bedeuten einen Jahreszuwachs von 5,1 Prozent. Bei den 3,25 Millionen Gästeankünften liegt das Plus bei plus 4,5 Prozent, teilten der Tourismuslandesrat Markus Achleitner und der Geschäftsführer des OÖ Tourismus, Andreas Winkelhofer, am Dienstag bei einem Pressegespräch im Pöstlingbergschlössl mit. Es könnte sogar der Beginn einer Trendumkehr sein, weil die Aufenthaltsdauer von knapp drei Tagen erstmals wieder leicht gestiegen ist.

Freilich, das Industriebundesland Oberösterreich hat im Tourismus noch viel Potenzial. Im 10-Jahres-Vergleich mit der ähnlich strukturierten Steiermark konnten die Oberösterreicher die Nächtigungen nur um 18,8 Prozent (bis 2018) steigern. Die Steirer, die von einem etwas höheren Niveau begannen, legten bei den Nächtigungen um 23,6 Prozent auf 13,1 Millionen zu.

Achleitner und Winkelhofer machen jedenfalls für die aktuell erfreulichen Steigerungen die Tourismus-Strategie verantwortlich. Diese konzentriert sich in der Vermarktung auf die Kernmärkte Österreich (2019 zu 2018: plus 3,3 Prozent), Deutschland (4,4), Tschechien (10,8), Slowakei (8,8) und Polen (17,2). Aber auch die Potenzialmärkte wie China und Südkorea werden mit Erfolg "beackert".

Aus 104 mach 19 Verbände

Diese Woche wurde ein neues Kapitel in der Tourismusgeschichte Oberösterreichs begonnen: Ohne Zwangszusammenlegungen schafften es bis zum Ablauf der zweijährigen Frist alle Tourismusgemeinden, sich wie vom Land vorgegeben zu größeren Verbänden zusammenzuschließen. Damit arbeiten künftig nur noch 19 Tourismusverbände statt bisher 104 in Oberösterreich. Der größte (nach Übernachtungen) ist das Innere Salzkammergut. Mit 1. Jänner 2020 neu sind die Ferienregion Böhmerwald, Hausruckwald, Linz (inklusive Asten und Kirchschlag), Mühlviertler Alm Freistadt und s’Innviertel. Entlang der Donau haben sich 38 Tourismusgemeinden zur "Donau Oberösterreich" zusammengeschlossen. Einige Verbände wie die Region Pyhrn Priel bleiben bestehen. Achleitner betrachtet die Art der Reform, die sein Vorgänger Michael Strugl initiiert hat, als Vorbild für andere politische Reformen. Es gab eine klare Vorgabe, jedoch einen intensiven und moderierten Dialog mit allen Beteiligten. (uru)

