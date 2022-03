Nächste Generation führt die Linzer Likra-Gruppe

Johannes Kapeller, der langjährige Geschäftsführer des größten privaten Futtermittelherstellers Österreichs, Likra Tierernährung, übergibt das Zepter an seinen Sohn Roland Kapeller und den externen Manager Harald Kögler (46). Roland Kapeller (46) ist seit 2003 im Unternehmen und verantwortet weiterhin Einkauf, Produktion, Finanzen und Personal. Der aus Oberbayern stammende Agraringenieur Kögler übernimmt von Peter Streit, der zu Likra West nach Deutschland wechselt, Vertrieb, Produkt- und Qualitätsmanagement sowie das Marketing. Man wolle weiter Spezialist für alle Futtermittel sein, aber auch Spezialprodukte wie Vitamincocktails etwa für Kamele entwickeln.

Der Senior werde zwar "weiterhin den einen oder anderen Ratschlag geben", doch zieht er sich auf die strategische Geschäftsführung in der Likra Group Holding zurück. Es sei "höchst an der Zeit", diesen Schritt zu tun, so Johannes Kapeller. Eigentlich war der operative Rückzug schon vor Jahren geplant, doch der Tod des bei einem Jagdunfall 2017 verunglückten Geschäftsführers Josef Zeilinger machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Harald Kögler, Johannes und Roland (r.) Kapeller Bild: uru

Der Kern des Unternehmens ist die Likra Tierernährung in Linz und Marchtrenk mit 140 Mitarbeitern. Die Gruppe beschäftigt 210 Mitarbeiter und setzte zuletzt 109 Millionen Euro um. Beim Management-Buyout 1991 durch Kapeller waren es 20 Millionen Euro. Weiteres Wachstum ist geplant. Bei den Rindern verlangt die sukzessive Verbreitung von Melkrobotern eine Anpassung der Futtermittel. Bei heimischen Aquakulturen liege der Selbstversorgungsgrad für Fisch-Futtermittel bei nur acht Prozent, der Markt sei somit "ausbaufähig".

Die Exportquote liegt bei 30 Prozent, 2027 soll sie 40 Prozent betragen. "Die aktuelle Lage in der Ukraine trifft uns im Export nur untergeordnet. Mehr jedoch im Einkauf", sagt Roland Kapeller, ohne Konkretes abschätzen zu können.