Nachtgeschäft: Bar jeder Ertragschance

Nächste Woche darf eine der beliebtesten Bars der Landeshauptstadt wieder aufsperren. Und sie muss um ein Uhr früh wieder zusperren. Das ist normalerweise die Zeit, in der sich die Remembar im Linzer Passage erst zu füllen beginnt. Seit Mitte März hat die Bar geschlossen. Und wegen der noch gültigen Sperrstunde von 23 Uhr ist die Nachtgastronomie auch einer jener Wirtschaftsbereiche, für die der Lockdown nun schon drei Monate dauert. Viele derartige Betriebe wurden von der Krise schwer getroffen.

Dass er in den kommenden Wochen viel Geschäft macht, bezweifelt Remembar-Chef Marc Zeller freilich. "Wir werden mit den Abstandsregeln maximal 300 Leute in die Bar bekommen. Normalerweise besuchen in einer Nacht insgesamt 1500 Leute Remembar und Linzer Alm. Solange es Beschränkungen gibt, werden wir keinen Gewinn schreiben", sagt Zeller, der 70 Prozent an der Remembar und 50 Prozent an der Linzer Alm im Geschoß darunter hält. Die restlichen Anteile hält Partner und Finanzspezialist Gerald Pointner. Und gemeinsam sind die beiden auch stille Gesellschafter von 2Raum neben dem Passage.

200.000 Euro Verlust hätten die Monate des Lockdown beschert. Und natürlich habe man sich die Frage gestellt, ob man jetzt überhaupt aufsperren solle. Denn das Hauptgeschäft machen die beiden Bars nicht im Hochsommer, sondern davor und danach. "Aber wir haben viele Stammgäste, die wollen wir nicht enttäuschen. Daher haben wir zwei bis drei Tage pro Woche offen", sagt der 46-jährige Zeller, der Koch und Kellner gelernt hat und zwischendurch sieben Jahren bei den ÖBB gearbeitet hat. Von den insgesamt 70 Mitarbeitern in den beiden Bars sind einige in Kurzarbeit, Teilzeitkräfte sind gekündigt worden. Für die Wiedereröffnung werden nur 25 bis 30 Leute gebraucht.

Gute Eigenkapitalbasis

Das Passage als Vermieter sei bisher entgegenkommend gewesen. Auf den Fixkostenzuschuss warte man. Den Überbrückungskredit habe man nach vier Wochen ohne Probleme erhalten. "Weil wir wirtschaftlich grundsätzlich gut dastehen. Das ist nicht selbstverständlich. Denn einige Kollegen mit schlechter Eigenkapitalbasis scheitern selbst daran und werden es wohl wirtschaftlich nicht schaffen", sagt Zeller, der vor knapp zwei Jahren eine Million Euro in den Bar-Umbau gesteckt hat. Bevor Corona kam und bekannt wurde, dass das Passage den Eigentümer wechselt und umgebaut werden soll. "Aber das sehe ich als Chance", sagt der gebürtige Freistädter, der jetzt in Gramastetten lebt und die Remembar seit 2001 führt.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at