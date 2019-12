Nach erstem Einkaufssamstag: "Zum Frohlocken ist es zu früh"

"Es hat gut begonnen. Die Kauflust ist da, aber zum Frohlocken ist es zu früh", sagte Roman Seeliger, Vize-Geschäftsführer der Bundessparte Handel der WKÖ. Nach Einschätzung des Handels lassen sich die Konsumenten heuer den Weihnachtseinkauf durchschnittlich 360 Euro pro Person kosten. Dies läge leicht unter den Ausgaben des Vorjahres.

Auch die SES Spar European Shopping Centers berichteten von einem "Top-Start" in das Weihnachtsgeschäft. Allein am Freitag waren mehr als 430.000 Besucher in einem der 18 österreichischen SES-Standorte einkaufen.

