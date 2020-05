"In der Not waren die Kartoffeln die Rettung, und das war im Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht anders", schreibt der Historiker Roman Sandgruber über die einst wichtigste Feldkultur im Land. Und dass ein erwachsener Mann in Wien im Jahr 1946 davon durchschnittlich 143 Kilogramm pro Jahr aß. Erdäpfel kamen also so gut wie jeden Tag auf den Tisch. Heute verspeist ein Österreicher ein Sechstel dieser Menge.