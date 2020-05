Nach Corona Chance für Pumpspeicherkraftwerke?

Die schubladisierten Pläne für den Bau von Pumpspeicherkraftwerken könnten schon bald neue Aktualität bekommen. Die türkis-grüne Regierung plant dem Vernehmen nach, im Rahmen des erforderlichen Konjunkturpakets für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach Corona die Pläne für die Dekarbonisierung der Stromerzeugung umzusetzen. Das würde bedeuten, dass Photovoltaikanlagen auf eine Million Dächer kommen und elf Terawattstunden Strom erzeugen. Weitere zehn Terawattstunden sollen Windanlagen bringen. Und schließlich ist vorgesehen, dass acht Terawattstunden (TWh) aus der Wasserkraft kommen.

Zum Vergleich: Ganz Österreich verbraucht derzeit 70 Terawattstunden. Mit der Umsetzung des Plans wäre die Stromerzeugung klimaneutral. Abgesehen davon, dass diese Pläne eine kaum bewältigbare Steilvorlage darstellen, weil wir dafür eine zweite Donau bräuchten und unklar ist, wo die Windanlagen stehen sollen, braucht es dafür eine Reihe von Rahmenbedingungen: ein leistungsfähiges Netz auf allen Ebenen und nicht zuletzt entsprechende Möglichkeit für die Stromspeicherung. Denn mehr Strom aus Wind und Sonne bedeutet große Schwankungen bei der erzeugten Strommenge. Diese kann man nur durch Speicher ausgleichen. "Wer die Wende will, muss sich auch mit diesen Konsequenzen auseinandersetzen", sagt der Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich, Werner Steinecker, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Pumpspeicherkraftwerke seien ökologisch eine sehr gute Wahl. Allerdings liegen die zum Teil genehmigten Pläne dafür in den Schubladen der Firmen, weil sich Pumpspeicherkraftwerke derzeit in keinem aktuellen Geschäftsmodell rechnen. Schon gar nicht mit wachsender Stromaufbringung aus Photovoltaik. Früher wurde Wasser mit billigem Nachtstrom nach oben gepumpt, am Tag wieder abgelassen und damit teurer Tagstrom erzeugt. An der Differenz konnte man gut verdienen. Da aber der Sonnenstrom zur Mittagszeit produziert wird, gibt es kaum noch Differenzen beim Preis.

Experten und Konzerne würden nun intensiv nach Geschäftsmodellen suchen, die für die Betreiber so lukrativ sind, dass sie bauen. Eine Variante könnte ein Leistungszuschlag auf den Strompreis sein, sagt Steinecker.

Drei Projekte sind genehmigt

Laut Studien besteht ein Speicherbedarf von elf Gigawatt. Derzeit gibt es einen Bestand mit einer installierten Leistung von 4,3 Gigawatt. In Oberösterreich gibt es vier Projekte: Bewilligt ist ein 218-Millionen-Euro-Projekt der Energie AG in Ebensee, ein Projekt von Kurt Bernegger in Molln und eines des Verbunds an der Grenze der Donau zu Deutschland. Noch nicht genehmigungsreif ist ein Projekt an Donau und Pfenningberg in Linz.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at