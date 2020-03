Er hat es erfolgreich mit unlauterer Konkurrenz aus China und Belgien aufgenommen. Jetzt zieht sich der streitbare Mühlviertler Unternehmer Josef Weikinger langsam zurück. Er hat seine Solarglasfirma Interfloat mit Sitz in Liechtenstein und Produktion in Brandenburg verkauft. Interfloat bleibt in österreichischem Eigentum. Zu 80 Prozent steigt die HS Timber Group der Holzindustriellen-Familie Schweighofer (3200 Mitarbeiter) ein, 20 Prozent übernimmt Blue Minds.