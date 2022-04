Mit kurzer Lieferkette will Recom zweistellig wachsen

"Unsere Auftragsbücher sind gefüllt, aber wir kommen dem Wachstum kaum nach", sagt Karsten Bier, Firmenchef und -inhaber von Recom aus Gschwandt. Das Unternehmen hat sich mit Stromversorgungslösungen wie Wechselrichtern, Schaltreglern und Batterieladern über das Salzkammergut hinaus einen Namen gemacht. Mehr als 100.000 Unternehmen verwenden die Produkte, darunter etwa der Elektroautohersteller Tesla, der Luftfahrtkonzern Airbus und der Automatisierungskonzern ABB.

Die Nachfrage steige, vor allem wegen der Energiewende, sagt Bier. Derzeit habe das Unternehmen jedoch wie viele andere Betriebe mit Druck auf die Lieferketten zu kämpfen. Fertigungswerke hat Recom in China, Taiwan, Thailand und Italien. Forschung und Entwicklung erfolgen im Salzkammergut und in Asien. "Wir sind trotz Turbulenzen lieferfähig, aber natürlich ist es schmerzhaft", räumt Bier ein. Die Einkäufer seien im permanenten Krisenmodus.

"Eine längerfristige Planung ist unmöglich", sagt der Unternehmer, der dafür plädiert, "glokaler" zu denken und zu wirtschaften. Darunter versteht Bier, in Europa und in Österreich konkurrenzfähige Strukturen aufzubauen, um sich zwar unabhängiger vom Ausland zu machen, aber trotzdem global zu handeln. Österreich habe hier Aufholbedarf, Recom selbst versuche, die Produktion vermehrt nach Europa und auch nach Österreich zu holen.

Zu den Zahlen: Im vergangenen Jahr hat Recom 75,4 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet und damit das Vorkrisenniveau von 69 Millionen Euro übertroffen. Weil sich die Auftragseingänge verdoppelt hätten, peilt Bier heuer an, die 100-Millionen-Euro-Marke beim Umsatz zu knacken. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich im Vergleich zu 2019 von 380 auf 540.

Vor allem die Mobilität sei ein Wachstumstreiber für Recom, etwa Wandladestationen für Elektroautos. Zu den Einsatzfeldern gehören auch die Industrie, Medizintechnik, Mess- und Prüftechnik sowie Automatisierung.

"Eine Herkulesaufgabe"

Um das Wachstum zu stemmen, benötigt das Unternehmen aber nicht nur die passenden Lieferteile, sondern auch Personal. Bier sieht den Fachkräftemangel in Oberösterreich als "Herkulesaufgabe", zumal in Technikberufen. "Der Teich an Bewerbern ist sehr klein, und es schwimmen sehr wenige Fische drin. Man muss den besten Köder auswerfen."

Es gelte, bereits in den Schulen Kinder in spielerischen Laboren für Technik zu begeistern, um nicht ausschließlich von Kräften aus dem Ausland abhängig zu sein, sagt Bier. "Oberösterreich ist ein attraktiver Standort und lebt von der Wirtschaft. Und da spielt Technik eine wesentliche Rolle." Der Unternehmer drängt auch darauf, Betriebe in der Region besser zu vernetzen, um rascher zu wachsen. Was Ams-Osram in Premstätten bei Graz oder Infineon in Villach mit dem Technologiepark vorzeigten, könne auch als Vorbild für Oberösterreich und die neue Digital-Universität in Linz dienen.