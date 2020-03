Mit einer Genossenschaft gegen Leerstände

In der Kirchdorfer Gemeinde Schlierbach stehen die sogenannte Doktor-Wohnung und das alte Gemeindehaus leer. Das soll sich ändern, und zwar durch eine Genossenschaft, die von Bürgern finanziell mitgetragen wird und die die unter dem Namen ProNahGeno eingetragen ist.

"In unserem Ort gibt es wie in vielen anderen kleineren Gemeinden Oberösterreichs eben diese Leerstände und gleichzeitig in Randlage rund 50.000 Quadratmeter Baugrund. Das ist ein Widerspruch und bringt nur Zersiedelung mit sich. Dabei wünschen sich die Leute eigentlich, dass sich im Gemeindezentrum etwas rührt", sagt Johannes Brandl. Der Schlierbacher steht ProNahGeno vor.

In dieser Funktion arbeitet er an dem für ihn durchaus lösbaren Problem: "Junge Leute wollen nicht mehr in modernen Plattenbauten am Ortsrand wohnen, sondern im Zentrum - und so würden gut ausgebildete Menschen sehr wohl aus den Städten in ihre Heimat zurückkehren, wenn das Angebot beim Wohnen passt", sagt Brandl.

Genau in diesem Punkt hakt ProNahGeno ein. Die Genossenschaft will nicht nur in Schlierbach, sondern im ganzen Land als Drehscheibe bei ähnlichen Projekten vermitteln. Ein Leitfaden ist ausgearbeitet. "Diese Rechtsform bietet Transparenz, Kontrolle und hat auch einen Förderauftrag. Es ist also eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, also dass man gemeinsam ein Ziel erreicht", sagt Franz Reischl. Der Vize wird im Frühjahr wieder Präsident des Genossenschaftverbandes ÖGV.

Noch sei das vor einem halben Jahr gegründete ProNahGeno ein "junges Pflänzchen, doch die Zeit sei reif für derartige Projekte. Es gibt ein Umdenken bei den Menschen", sagt Brandl. ÖGV-Verbandsanwalt Peter Haubner: "Genossenschaften können regionale Stärken aufbauen und sichern." Das Projekt könne also jederzeit ausgebaut werden, etwa auf gemeinsame Energie-Genossenschaften. Derzeit vertritt der ÖGV rund 150 Genossenschaften, darunter auch Große wie Sport 2000, die Austria Presse Agentur APA oder die Volksbanken. (viel)

