Milch-Qualitätslabore fusionieren

Die Milch-Qualitätslabore in Ried im Innkreis mit 13 Mitarbeitern und in St. Michael in der Steiermark mit 18 Mitarbeitern haben ein Ablaufdatum. Die beiden Standorte werden nach dreijähriger Diskussion und Planung zusammengelegt. Bis 2023 soll ein hochmodernes Labor zwischen dem Voralpenkreuz und Kirchdorf, also entlang der Pyhrn-Autobahn, entstehen.

"Es geht darum, zukunftsfit zu sein", sagt Michael Wöckinger, Geschäftsführer in Ried: "Die Zahl der Molkereilieferanten ist seit Jahren rückläufig. Eine Entwicklung, die so weitergehen wird", sagt Wöckinger. So gibt es derzeit in Oberösterreich 6600 Milchlieferanten. "Als ich im Jahr 2003 begonnen habe, waren es noch 15.500." Eine Bündelung der Kräfte mache also Sinn. Andere Bereiche haben es vorgemacht. So hatten im Vorjahr aus Kostengründen die Schweinezüchterverbände der Bundesländer fusioniert. Aus fünf Unternehmen wurde eines, die Pig Austria GmbH mit Zentrale in Steinhaus bei Wels.

Das Einzugsgebiet der Labore umfasst im Bereich der Milchgüteproben für die milchverarbeitenden Betriebe vor allem die Bundesländer Steiermark, Oberösterreich und Salzburg. Ein wichtiger Geschäftszweig ist die Analytik der Proben der Milchleistungskontrolle. Dies erfolgt für die Bundesländer Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Kärnten. Damit werden jährlich mehr als 900.000 Tankmilchproben und über 2,1 Millionen Milchproben von Kühen gemacht. Weitere Kompetenzen gibt es in der Trächtigkeitsuntersuchung, Lebensmittel- und Trinkwasseranalytik sowie durch Synergien mit dem Labor des Oberösterreichischen Tiergesundheitsdienstes, die weiterhin genutzt werden sollen. Der neuen Genossenschaft steht Obmann Hans Schneeberger (Berglandmilch) vor. Im Vorstand sitzen unter andrem Josef Fürtbauer (Gmundner Molkerei), Robert Leitner (SalzburgMilch, ein Oberösterreicher) und Josef Maier (LfL OÖ). Mit der Geschäftsführung ist neben Wöckinger auch Peter Stückler (Steiermark) betraut.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at