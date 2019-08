Medizinbranche: Agentur in Linz zur Zertifizierung

Das ändert sich nun. Denn das Land Oberösterreich hat gemeinsam mit dem Wiener Unternehmen QMD Services eine heimische Zertifizierungsagentur gegründet.

Deren operative Geschäftsstelle werde in Linz sein, teilte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner beim Forum Alpbach mit. Die Agentur verschaffe Oberösterreich einen Vorsprung. Zudem müssten Unternehmen nun nicht mehr im Ausland "um Audienz" ansuchen, sagt Achleitner. Vor drei Jahren gab es in Österreich noch zwei sogenannte "Benannte Stellen", die Zertifizierungen verleihen durften. Diese fielen jedoch weg.

In der Medizinprodukte-Branche sind in Oberösterreich 60 Unternehmen mit rund 7000 Mitarbeitern tätig. Sie setzen jährlich rund 2,6 Milliarden Euro um – etwa mit Apps für Smartphones oder künstlichen Hüftgelenken. EU-weit gibt es Schätzungen zufolge mehr als eine halbe Million Produkte in der Medizinbranche.

