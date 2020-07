Der Maschinenbauer Engel kämpft nicht erst seit der Corona-Krise mit Auftragsrückgängen. Betroffen davon sind vor allem die Großanlagen – die vorrangig in die Automobil-Industrie gehen. Im Vorjahr brachte der Auftragsrückgang ein Minus beim Umsatz von fast 20 Prozent – von 1,6 auf 1,3 Milliarden Euro per Ende März. Auch in diesem Geschäftsjahr werde das Geschäftsvolumen noch einmal deutlich nach unten gehen, sagt der Sprecher der Geschäftsführung, Stefan Engleder, im OÖN-Gespräch.