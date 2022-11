Markus Richter wird neuer Rosenbauer-Finanzvorstand

Der 60-Jährige zieht mit 1. Dezember in den Konzernvorstand ein und folgt in dieser Funktion Sebastian Wolf nach, der im August als CEO an die Konzernspitze gewechselt ist, teilte der Konzern am Freitag in einer Aussendung mit.

Richter hat das Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert, seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem in die RHI AG, zum Verbund, zur ÖBB Holding, sowie zu Trenkwalder und Asamer. Zuletzt war Richter als kaufmännischer Geschäftsführer und Finanzvorstand für die oberösterreichische Engel Holding und Engel Austria GmbH tätig, heißt es in der Aussendung.