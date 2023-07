"Manchmal muss man schon die Ellbogen ausfahren"

Auf den ersten Blick haben die Allianz Arena in München, die Staatsoper und die Albertina in Wien, die PlusCity in Pasching und das neue Blau-Weiß-Stadion in Linz sehr wenig gemeinsam. Doch in allen steckt Technik, die in der Linzer Salzburger Straße konfiguriert wurde: Lüftungstechnik von Wolf Klima- und Heiztechnik. Und die Chefin dieses Betriebs mit 135 Beschäftigten ist eine 31-jährige Frau.