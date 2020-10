MAN Steyr: "Harte und zähe Verhandlungen"

Am Donnerstag trafen sich Konzernführung, Belegschaftsvertretung, Werksleitung und Gewerkschaft in Steyr zu Verhandlungen. Neuerlich habe der Vorstand aus Deutschland seine Pläne einer Schließung des Steyrer Werks bis spätestens Ende 2023 untermauert, so Schwarz. "Er hat gesagt, dass das Arbeiten in Polen um ein Vielfaches billiger ist." Eine Abwanderung will der Belegschaftsvertreter "um jeden Preis verhindern".

Schwarz erwartet, dass es noch vieler Gesprächsrunden bedarf. "Es werden harte und zähe Verhandlungen." Auf politischer Ebene sei durch den vor zwei Wochen erfolgten Warnstreik in Steyr Bewegung hineingekommen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) habe signalisiert, zu Gesprächen nach Steyr zu kommen. (rom)

