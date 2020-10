MAN-Standortsicherungsvertrag für Steyr gekündigt: "Was für eine Frechheit!"

Sowohl Steyr als auch das Sachsener MAN-Werk in Plauen seien profitabel. Er erwarte sich von VW, dass die Standortschließung "revidiert werde". Am Werk in Sachsen mit 150 Beschäftigten hängen bis zu 1000 weitere Arbeitsplätze.

Gerstorfer pochte angesichts der Rekordarbeitslosigkeit abermals auf einen Industriegipfel, der alle Parteien und Sozialpartner und alle Branchen umfasse. Das Ziel sei, Arbeitsplätze zu sichern und gezielte Investitionen in den Standort Oberösterreich mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen. (uru)

Video: Rote Allianz gegen MAN-Personalabbau

