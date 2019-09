"Man kauft keine Wohnung von der Stange und gibt sie wieder her"

Wie wohnt Oberösterreich und was sollten Sie über Kaufen, Mieten, Schenken und Erben wissen? Unter diesem Titel steht der erste OÖN-Immo-Tag am Freitag, 4. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr in den Promenaden Galerien in Linz. Veranstalter ist die oberösterreichische Notariatskammer in Kooperation mit den OÖNachrichten.

Fritz Jank, Präsident der oberösterreichischen Notariatskammer, weiß, wie wichtig Wissensvorsprung bei Rechtsfragen und in diesem Fall bei Immobilien ist: "Man kauft keine Wohnung von der Stange und gibt sie dann wieder her. Eine Investition in die Wohnung ist oft die Investition eines Lebenseinkommens, daher sind Verträge über Wohnraum entscheidend wichtig. Probleme in der Abwicklung können existenzbedrohend sein. Wichtig ist daher, sich frühzeitig und umfassend zu informieren", sagt Jank.

Sein Zugang zum Thema: "Wohnen ist ein zentrales Grundbedürfnis des Menschen, wichtig wie Essen, Trinken und Kleidung. Wohnen steht für Sicherheit und Schutz. Man könnte sagen, wohnen bedeutet Leben. Wir sagen ja auch, in dieser Wohnung bleibe ich, bis ich ,hinaussterbe’. Die eigene Wohnsituation sagt viel darüber aus, wie wir als Mensch sind und wofür wir stehen. Über Wohnung und Kleidung werden wir von der Gesellschaft wahrgenommen."

Beim Immo-Tag gibt es neben Talkrunden mit Experten auch ein "öffentliches Notariat" – Jank: "Notare stehen dabei in angenehmer Atmosphäre unentgeltlich für Fragen zur Verfügung – Antworten gibt es natürlich in der gewohnten Qualität." Der Eintritt beim Immo-Tag ist frei.

