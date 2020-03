Lüftungsspezialist Aumayr in neuen Händen

In der Baubranche hat sich der Lüftungstechnik- und Metallbauspezialist Aumayr schon vor langer Zeit einen Namen gemacht. Seit kurzem hat das Unternehmen aus Steyregg (Bez. Urfahr-Umgebung) neue Eigentümer. Der langjährige Mitarbeiter Johannes Mühlbachler hat das Unternehmen übernommen: Familienintern hat sich keine Lösung für die Nachfolge gefunden. Daher hätten die Brüder Werner und Leopold Aumayr bereits vor rund drei Jahren mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger begonnen, sagt Mühlbachler.

Mühlbachler ist 57 Jahre alt und seit rund 25 Jahren im Unternehmen: Er hat im kaufmännischen Bereich begonnen und war in den vergangenen Jahren bereits als Geschäftsführer tätig. Mühlbachler übernimmt Aumayr gemeinsam mit zwei Schweizer Partnern. Er wird als alleiniger Geschäftsführer tätig sein. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Pizzaöfen und Parlament

Aumayr wurde 1965 gegründet und ist in der Lüftungsbranche etwa als Produzent von Luftleitungen und Komponenten tätig. Aktuelle Projekte sind etwa das Parlament in Wien, der Bruckner Tower sowie die International School in Linz. In der Metalltechnik ist Aumayr Zulieferer von Komponenten, vor allem für Gehäuse und Verkleidungen für Hersteller von Werkzeugmaschinen, Wärmepumpen und Pizzaöfen.

280 Mitarbeiter sind in Österreich und Tschechien tätig. Sie erwirtschafteten im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 35 Millionen Euro. (prel)