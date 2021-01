Lockdown-Phasen zur Weiterbildung nutzen

"Qualifizierung während des Lockdowns ist schwierig, aber machbar", sagte gestern AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer bei einem Pressegespräch gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Iris Schmidt und den Sozialpartnern Iris Woltran (Arbeiterkammer) und Thomas Buchegger (Industriellenvereinigung).

Schwerpunkt bei der AMS-Arbeit soll heuer das Thema Digitalisierung werden. Das sei zwar kein Allheilmittel, aber wichtig für die Qualifizierung von Arbeitslosen. "Das Geld dafür ist da", sagte Straßer. Denn die Regierung habe das Budget des AMS Oberösterreich von 151 auf 195 Millionen Euro aufgestockt.

Rund 60.300 Menschen sind derzeit in Oberösterreich ohne Job, mehr als 13.000 davon langzeitarbeitslos. Diese Zahl werde weiter steigen, sagte Straßer. Er hoffe aber auf eine Stabilisierung zur Jahresmitte, vorausgesetzt, die Impfkampagne mache entsprechende Fortschritte. Die Zahl der Leute in AMS-Kursen sei im vergangenen Jahr coronabedingt um 2600 auf 14.900 gesunken, sagte Straßer. Heuer sollen es dafür mehr als 19.000 werden. Die Qualifizierungsangebote seien weitgehend auf Distance Learning umgestellt worden. Besonders in den Fokus nimmt man bei der Qualifizierungsoffensive auch Jugendliche, 10.260 von ihnen stehen derzeit in Oberösterreich ohne Job oder Lehrstelle da.

Thomas Buchegger betonte die Wichtigkeit von "betriebsnahen Programmen" zur Weiterbildung. Einmal mehr betonte der IV-Vertreter, dass vor allem bei technischen Berufen Fachkräfte fehlten. Daher sollte vor allem Potenzial der Frauen genutzt werden.

Die Vertreterin der Arbeiterkammer, Iris Woltran, forderte eine Aufstockung des AMS-Personals um 25 bis 40 Planstellen und eine Erhöhung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld von derzeit 55 auf 70 Prozent.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.