Gestern, Donnerstag, ging in Hirschbach im Mühlviertel die zweite 5G-Sendestation des Unternehmens in Pilotbetrieb und somit das "erste Standalone-5G-Netzwerk mit Fixed-wireless-Technologie in Europa". Das ist auch deshalb bedeutsam, weil dieser Standort bisher ein weißer Fleck auf der Liwest-Landkarte war und die Versorgung des ländlichen Raums mit leistungsfähigem Internet per Mobilfunk das Angebotsspektrum des Glasfaser-Unternehmens erweitert.