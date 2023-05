Linzer Softwarehaus Dynatrace machte mehr als eine Milliarde Umsatz

Der Umsatz sei im Geschäftsjahr 2022/23 (bis 31. März) um 29 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro gewachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dynatrace notiert seit 2019 an der Börse in New York. Weltweit werden 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 1.100 in Österreich. Das Forschungs- und Entwicklungsteam sei im Jahresabstand von 1.200 auf 1.400 Mitarbeitende gewachsen.

Dynatrace suche in allen Unternehmensbereichen Mitarbeiter und setze weiter auf Österreich. "Dass Dynatrace in der Forschung und Entwicklung vorwiegend auf Innovationskraft made in Austria setzt, untermauert, dass auch in Österreich Spitzentechnologie entwickelt wird", schreibt Gründer und Technikchef Bernd Greifeneder in einer Aussendung.

