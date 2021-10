Linz als Hotspot für industrielle Automatisierung

Der Besucherandrang schon am ersten Vormittag zeigte deutlich: Viele Vertreter der Industrie aus ganz Österreich hatten sich schon sehr gefreut, wieder persönlich auf einer "echten" Fachmesse zu netzwerken. Am Dienstag eröffnete die zweitägige "Smart Automation 2021" im Linzer Design Center. Die Stände waren gut besucht, an manchen herrschte sogar beinahe ein Gedränge.

"Das ist die erste Fachmesse für uns seit 2,5 Jahren", sagte Manfred Brandstetter, Leiter der Industrieautomation bei Siemens Österreich. Der Schwerpunkt des Branchenriesen liegt heuer auf der künstlichen Intelligenz. Wie bringt man einem Roboter bei, wie er Teile, die verschieden liegen, richtig erkennt und entsprechend richtig angreift und weiterbearbeitet? Diese Objekterkennung, die die künstliche Intelligenz erlernen kann, ermöglicht es, heute mehr Prozesse zu automatisieren als noch vor ein paar Jahren, sagte Brandstetter.

Auch aus ökologischen Überlegungen gehen viele Unternehmen vermehrt Digitalisierungsprojekte an: Reisekosten können gespart werden, weil Maschinen in anderen Erdteilen mittels "digitalem Zwilling" getestet, eingestellt und in Betrieb genommen werden können – vom Standort in Oberösterreich aus. (uru)