Linz AG will kräftig in den Umweltschutz investieren

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der Fernwärme und der E-Mobilität steht ebenso auf dem Investitionsprogramm wie der Ausbau der Wasserversorgung: Das kündigte Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider gestern an. 750 Millionen Euro sollen in den nächsten fünf Jahren investiert werden.

Die Basis dafür legte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19. Der Umsatz stieg um 6,3 Prozent auf 829,8 Millionen Euro, das Betriebsergebnis um 20,5 Prozent auf 65,2 Millionen Euro. Vom Bilanzgewinn von 50,3 Millionen Euro fließen 35 Millionen Euro in Rücklagen.

Der verbleibende Bilanzgewinn in der Höhe von 15 Millionen Euro geht an den 100-Prozent-Eigentümer Stadt Linz. Das ist deutlich weniger als die 26 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017/18. "Wir werden künftig in einer Bandbreite von 15 bis 17 Millionen Euro ausschütten, je nach Höhe des Ergebnisses", sagte Haider.

Das Investitionsprogramm will die Linz AG aus dem Cashflow ohne neue Schulden finanzieren. Dieser betrug im Vorjahr 135,8 Millionen Euro, um rund vier Prozent mehr als im Geschäftsjahr davor.

Heuer beginnt die Linz AG mit ihrer Investitionsoffensive. Waren es im Vorjahr 127 Millionen Euro, sollen es im laufenden Geschäftsjahr 150 Millionen Euro werden. Die Löwenanteile mit jeweils rund 39 Millionen Euro gehen in das Strom- und Gasnetz und in die Linz Service GmbH, in der auch die Wasserversorgung beheimatet ist. Hier wird gerade ein neuer Hochbehälter in Hitzing gebaut, um die künftig erwarteten Verbrauchsspitzen im Sommer abdecken zu können.

Bei der Tochter Strom-Gas-Wärme will die Linz AG die Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität weiter ausbauen. Hier bietet der Versorger auch ein auf Mehrparteienhäuser zugeschnittenes Lademanagement für Tiefgaragen und Parkplätze vor Wohnhäusern an. In diesem Bereich laufe auch ein großes Forschungsprojekt, sagte der für den Energiebereich zuständige Vorstand Josef Siligan. Auch das Lufttaxi, das im Vorjahr präsentiert wurde, soll spätestens im kommenden Jahr zum Testbetrieb abheben.

Verlustbringer Linz Linien

Der Abgang der Linz Linien GmbH lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 36 Millionen Euro. Das seien um rund zwei Millionen Euro weniger gewesen als ursprünglich geplant, so die zuständige Vorstandsdirektorin Jutta Rinner. In diesem Bereich investiert die Linz AG heuer 13,8 Millionen Euro. Diese fließen in erster Linie in die Erneuerung der Autobus-Flotte. Bis 2024 sollen insgesamt 88 Hybridelektrobusse angeschafft werden, sagte Rinner. (hn)

