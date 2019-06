Lenzing baut größtes Lyocell-Werk der Welt in Thailand

Insgesamt eine Milliarde Euro will die Lenzing-Gruppe in neue Lyocell-Anlagen investieren. Die Anlage in Thailand ist die erste Etappe. 400 Millionen Euro werden dort investiert. Die Anlage soll eine Kapazität von 100.000 Tonnen haben und in der zweiten Hälfte 2021 in Betrieb gehen.

"Das letzte Mal, wo wir einen so großen Schritt gegangen sind, war im Jahr 1995 in Heiligenkreuz", sagte Vorstandschef Stefan Doboczky am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Die Anlage werde die größte ihrer Art weltweit sein und soll in Phase eins 100.000 Tonnen Lyocellfasern im Jahr produzieren. Rund 700 Mitarbeiter will Lenzing dort zunächst beschäftigen. Das Projekt war lange angekündigt, nun hat der Konzern in Thailand grünes Licht für den Bau erhalten.

Die Vorbereitungen für den Bau wie die Einebnung des Geländes etwa 150 Kilometer östlich von Bangkok laufen schon. Nachdem im Herbst – wie berichtet – ein Projekt in den USA gestoppt wurde, will Lenzing jetzt den asiatischen Markt von Thailand aus bearbeiten.

Die Vorarbeiten auf dem Gelände laufen schon. Bild: Lenzing AG

Lyocell ist eine Spezialfaser, in der die Lenzing AG nicht so sehr dem Preisdruck bei Standard-Produkten ausgesetzt ist. Derzeit hat Lyocell einen Anteil von knapp 50 Prozent am Umsatz der Lenzing AG von zuletzt 2,18 Milliarden Euro.

Mehr dazu erfahren Sie morgen in der Print-Ausgabe der OÖNachrichten.